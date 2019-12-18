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Süper Lig'in 16. haftasında 22 Aralık Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem...
7 saat önce
Süper Lig'in 16. haftasında 22 Aralık Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 11:44 Kaynak: AA
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