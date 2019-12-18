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Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe – Beşiktaş derbisini Cüneyt Çakır yönetecek.
7 saat önce
Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe – Beşiktaş derbisini Cüneyt Çakır yönetecek. Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 11:42 Kaynak: İHA
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