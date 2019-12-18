Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe – Beşiktaş derbisini Cüneyt Çakır yönetecek. - İSTANBUL

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Euroleague hatasını kabul etti! Maç tekrar edilecek mi?

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