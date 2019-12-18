Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe – Beşiktaş derbisini Cüneyt Çakır yönetecek. - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe – Beşiktaş derbisini Cüneyt Çakır yönetecek. - Son Dakika Spor

Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe – Beşiktaş derbisini Cüneyt Çakır yönetecek.

7 saat önce

Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe – Beşiktaş derbisini Cüneyt Çakır yönetecek.

Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe – Beşiktaş derbisini Cüneyt Çakır yönetecek., System.String[]

Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak olan FenerbahçeBeşiktaş derbisini Cüneyt Çakır yönetecek. - İSTANBUL

Cüneyt Çakır, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 11:42 Kaynak: İHA
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ŞU AN BURADASINIZ: Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe – Beşiktaş derbisini Cüneyt Çakır yönetecek. - Son Dakika
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