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Süper Lig'in 16. haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 3-1 yendi.
6 saat önce
Süper Lig'in 16. haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 3-1 yendi. Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 09:02 Kaynak: AA
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