Süper Lig'in 18, 19 ve 20. hafta programı açıklandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig'in 18, 19 ve 20. hafta programı açıklandı - Son Dakika Spor

Süper Lig'in 18, 19 ve 20. hafta programı açıklandı

7 saat önce

Süper Lig'in 18, 19 ve 20. haftalarında oynanacak müsabakaların programı belli oldu.

Süper Lig'in 18, 19 ve 20. hafta programı açıklandı, System.String[]

Süper Lig'in 18, 19 ve 20. haftalarında oynanacak müsabakaların programı belli oldu.


Süper Lig'in 18, 19 ve 20. hafta programı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden duyuruldu. Buna göre ligin ikinci yarısı 17 Ocak Cuma günü MKE Ankaragücü ile Konyaspor arasında oynanacak maç ile başlayacak. 18, 19 ve 20. haftalardaki karşılaşmaların programı şöyle:


18. HAFTA


17 Ocak Cuma


20.00 MKE Ankaragücü - Konyaspor


18 Ocak Cumartesi


14.00 Aytemiz Alanyaspor - Kayserispor


17.00 Medipol Başakşehir - Yeni Malatyaspor


20.00 Gaziantep FK - Fenerbahçe


19 Ocak Pazar


13.30 Antalyaspor - Göztepe


16.00 Trabzonspor - Kasımpaşa


16.00 Galatasaray - Denizlispor


19.00 Beşiktaş - DG Sivasspor


20 Ocak Pazartesi


20.00 Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği


19. HAFTA


24 Ocak Cuma


20.00 Gençlerbirliği - Gaziantep FK


25 Ocak Cumartesi


14.00 İstikbal Mobilya Kayserispor - MKE Ankaragücü


17.00 Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor


20.00 Fenerbahçe - Medipol Başakşehir


26 Ocak Pazar


13.30 Denizlispor - Antalyaspor


16.00 Göztepe - Beşiktaş


19.00 Konyaspor - Galatasaray


27 Ocak Pazartesi


20.00 DG Sivasspor - Çaykur Rizespor


20.00 Yeni Malatyaspor - Trabzonspor


20. HAFTA


31 Ocak Cuma


20.00 Medipol Başakşehir - Gençlerbirliği


1 Şubat Cumartesi


14.00 Antalyaspor - Konyaspor


17.00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş


20.00 Trabzonspor - Fenerbahçe


2 Şubat Pazar


13.30 MKE Ankaragücü - Kasımpaşa


16.00 Gaziantep FK - DG Sivasspor


16.00 Aytemiz Alanyaspor - Yeni Malatyaspor


19.00 Galatasaray - İstikbal Mobilya Kayserispor


3 Şubat Pazartesi


20.00 Denizlispor - Göztepe - İSTANBUL

MKE Ankaragücü, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 04:52 Kaynak: İHA
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ŞU AN BURADASINIZ: Süper Lig'in 18, 19 ve 20. hafta programı açıklandı - Son Dakika
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