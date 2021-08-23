Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, geriye düştüğü maçta Hatayspor'u 2-1 mağlup etti

Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında Hatayspor'la karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılılar 2-1 kazandı.
Karşılaşmaya çok hızlı başlayan Hatayspor henüz 3. dakikada Lobzhanidze'yle öne geçti. Bu dakikadan itibaren oyunun hakimiyetini ele geçiren Galatasaray 30. dakikada Feghouli'yle öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlanırken sarı-kırmızılılar ikinci yarıya etkili başladı. Rakip kaleyi ataklarla boğan ancak bir türlü son vuruşu yapamayan Aslan, aradığı golü 88. dakikada Luyindama'yla buldu ve karşılaşmadan 2-1'lik üstünlükle ayrıldı.
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