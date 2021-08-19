Süper Lig'in 2. haftasında görev yapacak hakemler belli oldu

Süper Lig'in 2'nci haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Yarın Yukatel Kayserispor ile Adana Demirspor arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak 2'nci haftada görev alacak hakemler şöyle:

CUMA

21: 45 Galatasaray - Atakaş Hatayspor: Hüseyin Göçek