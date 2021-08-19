Süper Lig'in 2. haftasında görev yapacak hakemler belli oldu

Süper Lig'in 2'nci haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu.
Yarın Yukatel Kayserispor ile Adana Demirspor arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak 2'nci haftada görev alacak hakemler şöyle:
CUMA20.30 Yukatel Kayserispor - Adana Demirspor: Tugay Kaan NumanoğluCUMARTESİ19.15 Kasımpaşa - GZT Giresunspor: Ali Palabıyık19: 15 Çaykur Rizespor - Vavacars Fatih Karagümrük: Volkan Bayarslan21: 45 Aytemiz Alanyaspor - Altay: Mete Kalkavan21: 45 Gaziantep FK - Beşiktaş: Ümit ÖztürkPAZAR19: 15 İttifak Holding Konyaspor - Medipol Başakşehir: Halis Özkahya21: 45 Fenerbahçe - Fraport TAV Antalyaspor: Halil Umut Meler21: 45 Göztepe - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Bahattin ŞimşekPAZARTESİ19: 15 Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor: Abdulkadir Bitigen
21: 45 Galatasaray - Atakaş Hatayspor: Hüseyin Göçek
Kaynak: DHA
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