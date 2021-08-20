Süper Lig'in 2. haftasında Kayserispor, sahasında Adana Demirspor'la 1-1 berabere kaldı

Kayserispor ile Adana Demirspor, Süper Lig'in 2. haftasının açılış maçında karşı karşıya geldi. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

AKİNTOLA BERABERLİĞİ GETİRDİ

Büyük bir heyecana sahne olan karşılaşmanın bazı bölümlerinde tansiyon bir hayli yükseldi. Kayserispor'un golünü 17. dakikada Gökhan Sazdağı kalenin hemen önünde çok sert vuruşla kaydetti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. Karşılaşmanın 2. yarısında ise Adana Demirspor daha etkili bir oyun ortaya koymaya çalıştı. 62. dakikada Akintola attığı golle Mavi Şimşekler'e beraberliği getirdi ve maçın skorunu tayin etti.