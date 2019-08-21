Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak olan Medipol Başakşehir – Fenerbahçe mücadelesinde Halil Umut...
1 saat önce
Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak olan Medipol Başakşehir – Fenerbahçe mücadelesinde Halil Umut Meler düdük çalacak.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:40 Kaynak: İHA
Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak olan Medipol Başakşehir
– Fenerbahçe
mücadelesinde Halil Umut Meler düdük çalacak. - İSTANBUL
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