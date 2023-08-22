Şampiyonluk oranları güncellendi! Lider Fenerbahçe favori değil - Son Dakika

Şampiyonluk oranları güncellendi! Lider Fenerbahçe favori değil

Son Güncelleme: 22.08.2023 16:23

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın galibiyetle Beşiktaş'ın ise beraberlikle kapattığı Süper Lig'in 2. haftasının sonunda şampiyonluk oranları güncellendi. Galatasaray, şampiyonluğun en güçlü favorisi olurken, sarı-kırmızılıları Fenerbahçe izledi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın galibiyetle Beşiktaş'ın ise beraberlikle kapattığı Süper Lig'in 2. haftasının sonunda şampiyonluk oranları güncellendi. Galatasaray, şampiyonluğun en güçlü favorisi olurken, sarı-kırmızılıları Fenerbahçe izledi.

GALATASARAY İLE FENERBAHÇE ÇEKİŞİYOR

Trabzonspor'u mağlup eden Galatasaray'ın şampiyonluk oranı 2.65'ten 2.60'a çekildi ve şampiyonluğun en güçlü favorisi olarak gösterildi. Samsunspor'u deviren Fenerbahçe'nin oranı ise 2.80'den 2.70'e düştü. Sarı-lacivertliler, Galatasaray'dan sonra şampiyonluğun en güçlü favorisi olarak gösteriliyor.

BEŞİKTAŞ'IN ORANI YÜKSELTİLDİ

Sahasında Pendikspor ile berabere kalan Beşiktaş'ın 3.25'lik oranı ise 3.50'ye yükseltildi. Deplasmanda Galatasaray'a mağlup olan Trabzonspor'un 12.00 olan oranı ise 15.00'e çıktı.

Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol Şampiyonluk oranları güncellendi! Lider Fenerbahçe favori değil - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şampiyonluk oranları güncellendi! Lider Fenerbahçe favori değil - Son Dakika
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