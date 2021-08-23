Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor, sahasında Sivasspor'u 2-1 mağlup etti

Trabzonspor, Süper Lig'in 2. haftasında Medical Park Stadyumu'nda Sivasspor'la karşılaştı. Mücadeleyi bordo-mavili ekip 2-1 kazandı ve ligde 2'de 2 yaptı.
Karşılaşmaya etkili başlayan Trabzonspor, 15. dakikada Bakasetas'ın penaltıdan attığı golle öne geçti. İkinci yarının hemen başında 47. dakikada ise Nwakaeme farkı 2'ye çıkaran golü attı. Dakika 69'da Max Gradel'in kullandığı penaltıyı Uğurcan Çakır harika çıkardı, 2. topta da gole izin vermeyen milli kaleci, İsmail Köybaşı'nın topu uzaklaştıramaması sonrası Cofie'nin vuruşunda topu ağlarında gördü ve maç 2-1 sona erdi.
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