Süper Lig'in 2. haftasındaki Galatasaray-Hatayspor karşılaşması Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak

Süper Lig'in ilk haftasında Giresunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Galatasaray, 2. hafta sahasında Hatayspor'la karşılaşacak. Ancak Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki zemin bakım çalışmaları nedeniyle sarı-kırmızılılar karşılaşmayı burada oynayamayacak.
Süper Toto Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray ile Hatayspor arasındaki mücadele Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Bu karşılaşmada tribünlerde 40 bine yakın seyirci olması bekleniyor.
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