Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı - Son Dakika

Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı

18.01.2021 14:27
Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı, System.String[]

Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 20. haftada görev alacak hakemler şunlar:

Yarın:

16.00 Hes Kablo Kayserispor-Medipol Başakşehir: Serkan Tokat

16.00 Göztepe- Gençlerbirliği: Burak Şeker

19.00 Trabzonspor- İttifak Holding Konyaspor: Abdulkadir Bitigen

20 Ocak Çarşamba:

16.00 Çaykur Rizespor- Gaziantep FK: Halis Özkahya

16.00 Atakaş Hatayspor- Yeni Malatyaspor: Ramazan Keleş

19.00 Galatasaray-Yukatel Denizlispor: Suat Arslanboğa

21 Ocak Perşembe:

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Aytemiz Alanyaspor: Turgut Doman

16.00 Fatih Karagümrük- Beşiktaş: Mete Kalkavan

19.00 MKE Ankaragücü- Kasımpaşa: Sarper Barış Saka

19.00 Demir Grup Sivasspor- Fenerbahçe: Yaşar Kemal Uğurlu

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı - Son Dakika Spor


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