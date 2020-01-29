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Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak olan Trabzonspor - Fenerbahçe maçını Ali Palabıyık yönetecek.
6 saat önce
Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak olan Trabzonspor - Fenerbahçe maçını Ali Palabıyık yönetecek. Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:39 Kaynak: İHA
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