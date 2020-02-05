Süper Lig'in 21'inci haftasında görev yapacak hakemler açıklandı

Süper Lig'in 21'inci haftasında oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemler açıklandı. Haftanın en önemli mücadelesinde pazar günü saat 16.00'da oynanacak Demir Grup Sivasspor - Medipol Başakşehir maçını Halis Özkahya yönetecek.
Süper Lig'in 21'inci haftasında görev yapacak hakemler şöyle:7 OCAK CUMA20.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor - MKE Ankaragücü (Fırat Aydınus)8 ŞUBAT CUMARTESİ 14.00 İttifak Holding Konyaspor - Yukatel Denizlispor (Volkan Bayarslan)17.00 Gençlerbirliği - Trabzonspor (Hüseyin Göçek)17.00 Beşiktaş - Gaziantep Futbol Kulübü (Alper Ulusoy)20.00 Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor (Ümit Öztürk)9 ŞUBAT PAZAR 13.30 Hes Kablo Kayserispor - Antalyaspor (Koray Gençerler)16.00 Demir Grup Sivasspor - Medipol Başakşehir (Halis Özkahya)19.00 Kasımpaşa - Galatasaray (Mete Kalkavan)10 ŞUBAT PAZARTESİ 20.00 Göztepe - Çaykur Rizespor (Cüneyt Çakır)