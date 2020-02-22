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Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşma 2-2 sona erdi.
7 saat önce
Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşma 2-2 sona erdi.
Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 10:00 Kaynak: AA
Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşma 2-2 sona erdi.
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