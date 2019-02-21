Son Dakika Haberleri: Süper Lig'in 23. Haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe Arasında Pazartesi Günü Oynanacak Derbi...

Süper Lig'in 23. Haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe Arasında Pazartesi Günü Oynanacak Derbi...

1 saat önce

IHAAW112744-SPO/21-02-2019- Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında pazartesi günü oynanacak derbi mücadelesini Bülent Yıldırım yönetecek.

Süper Lig'in 23. Haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe Arasında Pazartesi Günü Oynanacak Derbi..., System.String[]
IHAAW112744-SPO/21-02-2019

- Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında pazartesi günü oynanacak derbi mücadelesini Bülent Yıldırım yönetecek. 21.02.2019 11: 27: 44 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:33 Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor
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