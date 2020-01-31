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Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe - Galatasaray derbisi pazar günü saat 19.00'da oynanacak.
20 dakika önce
Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe - Galatasaray derbisi pazar günü saat 19.00'da oynanacak.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 05:26 Kaynak: İHA
Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe - Galatasaray derbisi pazar günü saat 19.00'da oynanacak. - İSTANBUL
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