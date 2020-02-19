Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe ile Galatasaray derbisi hakem Halil Umut Meler yönetecek. - İSTANBUL

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