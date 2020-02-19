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Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak olan Beşiktaş-Trabzonspor maçını Fırat Aydınus yönetecek.
7 saat önce
Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak olan Beşiktaş-Trabzonspor maçını Fırat Aydınus yönetecek. Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 11:48 Kaynak: İHA
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