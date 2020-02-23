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Süper Lig'in 23. haftasındaki derbi maçta Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek, rakibine...
7 saat önce
Süper Lig'in 23. haftasındaki derbi maçta Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek, rakibine deplasmanda 20 yılı aşkın süre sonra üstünlük sağladı.
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 09:06 Kaynak: AA
Süper Lig'in 23. haftasındaki derbi maçta Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek, rakibine deplasmanda 20 yılı aşkın süre sonra üstünlük sağladı.
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