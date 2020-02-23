Süper Lig'in 23. haftasındaki derbi maçta Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek, rakibine... - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig'in 23. haftasındaki derbi maçta Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek, rakibine... - Son Dakika Spor

Süper Lig'in 23. haftasındaki derbi maçta Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek, rakibine...

7 saat önce

Süper Lig'in 23. haftasındaki derbi maçta Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek, rakibine deplasmanda 20 yılı aşkın süre sonra üstünlük sağladı.

Süper Lig'in 23. haftasındaki derbi maçta Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek, rakibine..., System.String[]

Süper Lig'in 23. haftasındaki derbi maçta Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek, rakibine deplasmanda 20 yılı aşkın süre sonra üstünlük sağladı.

Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 09:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Antalyasporlu Podolski'den Galatasaray paylaşımı: Mayıslar bizimdir
Galatasaray'a Florya'da şampiyon gibi karşılama Galatasaraylı bir taraftar, derbide gol atan futbolcuların isimlerini dövme yaptırdı Fenerbahçeli taraftarlar Samandıra'da takım otobüsüne saldırdı!

Son Dakika Haberleri
00:20 Emrah'ın oğlu Tayfun zorlu geçen çocukluğunu anlattı: Herkes okuldayken ben DNA testi oluyordum
21:58 Demet Akalın, kendisine "teyze" diyen Aleyna Tilki'nin annesine yanıt verdi
20:03 Tuba Ünsal, iç çamaşırsız pozlarıyla sosyal medyayı salladı
18:25 Chloe hakkında çıkan aşk iddialarına yaptığı paylaşımla yanıt verdi
13:41 Sanat camiasındaki entrikalardan yoruldum

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 04:27:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Süper Lig'in 23. haftasındaki derbi maçta Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek, rakibine... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]