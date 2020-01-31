Son Dakika › Spor › Süper Lig'in 23. haftasındaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, 23 Şubat Pazar günü oynanacak. - Son Dakika Spor
Süper Lig'in 23. haftasındaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, 23 Şubat Pazar günü oynanacak.
6 saat önce
Süper Lig'in 23. haftasındaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, 23 Şubat Pazar günü oynanacak.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 05:28 Kaynak: AA
Süper Lig'in 23. haftasındaki Fenerbahçe- Galatasaray derbisi, 23 Şubat Pazar günü oynanacak.
Son Dakika Son Dakika: Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati belli oldu Galatasaray'a Semih Kaya transferinde son dakika şoku Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe, Zanka'yı Fortuna Düsseldorf'a kiraladı Beşiktaş'ın yeni yengesi Melissa Satta, cesur pozlarıyla dikkat çekiyor