Süper Lig'in 24'üncü Haftasında Görev Alacak Hakemler Açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında görev alacak hakemler belli oldu.





Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Haftanın açılış mücadelesinde Antalya-Ankaragücü maçını Koray Gençerler yönetecek.



Süper Lig'de 24'üncü haftanın programı ve hakemleri şöyle:



YARIN



20: 30 Antalyaspor - MKE Ankaragücü (Koray Gençerler)



CUMARTESİ



16: 00 Bursaspor - Demir Grup Sivasspor (Mete Kalkavan)



16: 00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Beşiktaş (Suat Arslanboğa)



19: 00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor (Halil Umut Meler)



PAZAR



13: 30 Atiker Konyaspor - Göztepe (Abdulkadir Bitigen)



16: 00 Evkur Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir (Fırat Aydınus)



19: 00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Galatasaray (Cüneyt Çakır)



PAZARTESİ



20: 00 Kasımpaşa - Trabzonspor (Bülent Yıldırım)



20: 00 Akhisarspor - Aytemiz Alanyaspor (Serkan Tokat) - İstanbul

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