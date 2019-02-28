Süper Lig'in 24'üncü Haftasında Görev Alacak Hakemler Açıklandı
18 dakika önce
Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında görev alacak hakemler belli oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Haftanın açılış mücadelesinde Antalya-Ankaragücü maçını Koray Gençerler yönetecek.
Süper Lig'de 24'üncü haftanın programı ve hakemleri şöyle:
YARIN
20: 30 Antalyaspor - MKE Ankaragücü (Koray Gençerler)
CUMARTESİ
16: 00 Bursaspor - Demir Grup Sivasspor (Mete Kalkavan)
16: 00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Beşiktaş (Suat Arslanboğa)
19: 00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor (Halil Umut Meler)
PAZAR
13: 30 Atiker Konyaspor - Göztepe (Abdulkadir Bitigen)
16: 00 Evkur Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir (Fırat Aydınus)
19: 00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Galatasaray (Cüneyt Çakır)
PAZARTESİ
20: 00 Kasımpaşa - Trabzonspor (Bülent Yıldırım)
20: 00 Akhisarspor - Aytemiz Alanyaspor (Serkan Tokat) - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 11:35 Kaynak: DHA
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