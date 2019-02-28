Son Dakika Haberleri: Süper Lig'in 24'üncü Haftasında Görev Alacak Hakemler Açıklandı

Süper Lig'in 24'üncü Haftasında Görev Alacak Hakemler Açıklandı

18 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında görev alacak hakemler belli oldu.

Süper Lig'in 24'üncü Haftasında Görev Alacak Hakemler Açıklandı, System.String[]


Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Haftanın açılış mücadelesinde Antalya-Ankaragücü maçını Koray Gençerler yönetecek. 

Süper Lig'de 24'üncü haftanın programı ve hakemleri şöyle:

YARIN

20: 30 Antalyaspor - MKE Ankaragücü (Koray Gençerler)

CUMARTESİ 

16: 00 Bursaspor - Demir Grup Sivasspor (Mete Kalkavan) 

16: 00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Beşiktaş  (Suat Arslanboğa) 

19: 00 Fenerbahçe  - Çaykur Rizespor  (Halil Umut Meler) 

PAZAR 

13: 30 Atiker Konyaspor - Göztepe (Abdulkadir Bitigen) 

16: 00 Evkur Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir  (Fırat Aydınus) 

19: 00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Galatasaray (Cüneyt Çakır) 

PAZARTESİ 

20: 00 Kasımpaşa  - Trabzonspor (Bülent Yıldırım) 

20: 00 Akhisarspor - Aytemiz Alanyaspor  (Serkan Tokat) - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 11:35 Kaynak: DHA

Bülent Yıldırım, Suat Arslanboğa, HALİL UMUT MELER, Yenikadinda Gösterme, Spor
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