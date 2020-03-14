Süper Lig'in 26'ncı haftasında yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 26'ncı haftası yarın oynanacak 3 karşılaşmayla devam edecek. Haftanın en önemli maçı olan derbide Galatasaray ezeli rakibi Beşiktaş'ı saat 19.00'da sahasında konuk edecek. Zirveyi yakından ilgilendiren bir diğer karşılaşmada ise Trabzonspor saat 16.00'da Medipol Başakşehir'i ağırlayacak.

Karşılaşmaların muhtemel 11'leri şu şekilde:

HES KABLO KAYSERİSPOR

CEZALI: Yok

BTCTURK YENİ MALATYASPOR

Farnolle - Robin, Mina, Erkan, Hafez, Donald, Murat, Gökhan, Bifouma, Walter, Umut

SAKAT: Eren, Ahmed, Özer

CEZALI: Hadebe, Donald

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TRABZONSPOR

SAKAT: Ahmet, Yusuf

CEZALI: Yok

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

SAKAT: Yok

CEZALI: Epureanu

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GALATASARAY

SAKAT: Adem

CEZALI: Yok

BEŞİKTAŞ

SAKAT: Dorukhan, Douglas

CEZALI: Yok