Süper Lig'in 27. hafta programı açıklandı - Son Dakika

Süper Lig'in 27. hafta programı açıklandı

TFF'nin bugün yaptığı toplantı sonrası Süper Lig'in 12 Haziran'da başlama kararının alınmasının ardından 27. hafta programı da belli oldu.

Süper Lig'in 27. hafta programı açıklandı, System.String[]

TFF'nin bugün yaptığı toplantı sonrası Süper Lig'in 12 Haziran'da başlama kararının alınmasının ardından 27. hafta programı da belli oldu.


Ligin açılışı olan 12 Haziran'da saat 21.45'te Göztepe- Trabzonspor ve Fenerbahçe- Kayserispor maçları oynanacak.


Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak maçlar şöyle:


12 Haziran Cuma


21.45 Göztepe - Trabzonspor


21.45 Fenerbahçe - Kayserispor


13 Haziran Cumartesi


19.15 Medipol Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor


21.45 Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa


21.45 Beşiktaş - Antalyaspor


14 Haziran Pazar


19.15 Gençlerbirliği - Konyaspor


21.45 Gaziantep FK - MKE Ankaragücü


21.45 Çaykur Rizespor - Galatasaray


15 Haziran Pazartesi


21.45 Sivasspor - Denizlispor - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 06:39 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig'in 27. hafta programı açıklandı - Son Dakika Spor
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