Süper Lig'in 27. hafta programı açıklandı

TFF'nin bugün yaptığı toplantı sonrası Süper Lig'in 12 Haziran'da başlama kararının alınmasının ardından 27. hafta programı da belli oldu.



Ligin açılışı olan 12 Haziran'da saat 21.45'te Göztepe- Trabzonspor ve Fenerbahçe- Kayserispor maçları oynanacak.



Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak maçlar şöyle:



12 Haziran Cuma



21.45 Göztepe - Trabzonspor



21.45 Fenerbahçe - Kayserispor



13 Haziran Cumartesi



19.15 Medipol Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor



21.45 Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa



21.45 Beşiktaş - Antalyaspor



14 Haziran Pazar



19.15 Gençlerbirliği - Konyaspor



21.45 Gaziantep FK - MKE Ankaragücü



21.45 Çaykur Rizespor - Galatasaray



15 Haziran Pazartesi



21.45 Sivasspor - Denizlispor - İSTANBUL