Süper Lig'in 27'nci haftasında görev alacak hakemler belli oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig'in 27'nci haftasında görev alacak hakemler belli oldu - Son Dakika Spor

Süper Lig'in 27'nci haftasında görev alacak hakemler belli oldu

7 saat önce

Süper Lig'in 27'nci haftasında görev alacak hakemler belli oldu.

Süper Lig'in 27'nci haftasında görev alacak hakemler belli oldu, System.String[]

Süper Lig'in 27'nci haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Haftanın açılış maçı olan Fenerbahçe - Hes Kablo Kayserispor mücadelesini Atilla Karaoğlan yönetecek.

27'nci haftada düdük çalacak hakemler şöyle:

20 MART CUMA

20: 00 Fenerbahçe – Hes Kablo Kayserispor (Atilla Karaoğlan)

21 MART CUMARTESİ

14: 00 Gaziantep FK – MKE Ankaragücü (Cüneyt Çakır)

17: 00 BtcTurk Yeni MalatyasporKasımpaşa (Halil Umut Meler)

17: 00 Demir Grup Sivasspor – Yukatel Denizlispor (Abdulkadir Bitigen)

20: 00 Beşiktaş – Fraport- TAV Antalyaspor (Ümit Öztürk)

22 MART PAZAR

13: 30 Gençlerbirliğiİttifak Holding Konyaspor (Alper Ulusoy)

16: 00 Çaykur RizesporGalatasaray (Yaşar Kemal Uğurlu)

19: 00 Medipol BaşakşehirAytemiz Alanyaspor (Ali Şansalan)

19: 00 Göztepe – Trabzonspor (Zorbay Küçük)


- İstanbul
HALİL UMUT MELER, Ali Şansalan, Alper Ulusoy, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 12:20 Kaynak: DHA

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