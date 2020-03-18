Süper Lig'in 27'nci haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Haftanın açılış maçı olan Fenerbahçe - Hes Kablo Kayserispor mücadelesini Atilla Karaoğlan yönetecek.
27'nci haftada düdük çalacak hakemler şöyle:
20 MART CUMA20: 00 Fenerbahçe – Hes Kablo Kayserispor (Atilla Karaoğlan)
21 MART CUMARTESİ14: 00 Gaziantep FK – MKE Ankaragücü (Cüneyt Çakır)17: 00 BtcTurk Yeni Malatyaspor – Kasımpaşa (Halil Umut Meler)17: 00 Demir Grup Sivasspor – Yukatel Denizlispor (Abdulkadir Bitigen)20: 00 Beşiktaş – Fraport- TAV Antalyaspor (Ümit Öztürk)
22 MART PAZAR13: 30 Gençlerbirliği – İttifak Holding Konyaspor (Alper Ulusoy)16: 00 Çaykur Rizespor – Galatasaray (Yaşar Kemal Uğurlu)19: 00 Medipol Başakşehir – Aytemiz Alanyaspor (Ali Şansalan)
19: 00 Göztepe – Trabzonspor (Zorbay Küçük)