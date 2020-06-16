Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu - Son Dakika

Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu

Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı.

Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu, System.String[]

Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 28. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şunlar:

19 Haziran Cuma:

21.00 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir: Hüseyin Göçek

20 Haziran Cumartesi:

18.30 Hes Kablo Kayserispor- Gençlerbirliği: Ümit Öztürk

21.00 Yukatel Denizlispor- Beşiktaş: Mete Kalkavan

21.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Göztepe: Özgür Yankaya

21 Haziran Pazar:

18.30 Kasımpaşa- Fenerbahçe: Fırat Aydınus

21.00 Galatasaray- Gaziantep FK: Alper Ulusoy

21.00 İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor: Halil Umut Meler

22 Haziran Pazartesi:

21.00 Aytemiz Alanyaspor- Trabzonspor: Atilla Karaoğlan

21.00 Fraport TAV Antalyaspor- Çaykur Rizespor: Suat Arslanboğa

Türkiye Futbol Federasyonu, MKE Ankaragücü, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 01:43 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu - Son Dakika Spor
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