Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı - Son Dakika

Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı

Süper Lig'in 29. haftasında yapılacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Süper Lig'in 29. haftasında yapılacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.

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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 29. haftada düdük çalacak hakemler şunlar:

26 Haziran Cuma:

21.00 Beşiktaş- İttifak Holding Konyaspor: Zorbay Küçük

27 Haziran Cumartesi:

18.30 Fenerbahçe-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Ali Şansalan

21.00 Trabzonspor- MKE Ankaragücü: Abdulkadir Bitigen

21.00 Göztepe- Aytemiz Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

28 Haziran Pazar:

18.30 Demir Grup Sivasspor- Hes Kablo Kayserispor: Mete Kalkavan

18.30 Çaykur Rizespor-Yukatel Denizlispor: Cüneyt Çakır

21.00 Medipol Başakşehir- Galatasaray: Ali Palabıyık

21.00 Gaziantep FK-Fraport TAV Antalyaspor: Serkan Tokat

29 Haziran Pazartesi:

21.00 Gençlerbirliği- Kasımpaşa: Halis Özkahya

İttifak Holding, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 01:21 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı - Son Dakika Spor
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