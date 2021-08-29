Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, 2 farklı öne geçtiği maçta Kasımpaşa'yla 2-2 berabere kaldı

Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Kasımpaşa'yla karşı karşıya geldi. Büyük bir heyecana sahne olan maçta sarı-kırmızılılar 2 farklı üstünlüğünü koruyamadı ve maç 2-2 bitti.

TAYLAN'IN HATASINI JÖRGENSEN AFFETMEDİ

Karşılaşmaya hızlı başlayan Galatasaray 32. dakikada Cicaldau ve 38. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 2-0 öne geçti. Kasımpaşa da 45+2. dakikada Jörgensen attığı golle skoru 2-1'e getirdi ve ilk yarı bu sonuçla bitti. İkinci yarının 66. dakikasında Taylan'ın hatasında araya giren Umut Bozok skoru 2-2'ye getirdi. Karşılaşmada başka gol olmayınca maç bu skorla sona erdi.