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Süper Lig'in 3. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti - Son Dakika

Süper Lig'in 3. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti

28.08.2021 21:51

Süper Lig'in 3. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından sarı-kırmızılı ekip üst üste 2. galibiyetini alırken, Erol Bulut'un öğrencileri ise henüz 3 puanla tanışamadı.

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 3. haftasında Yeni Malatya Stadyumu'nda Gaziantep FK'yla karşılaştı. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

YENİ MALATYASPOR'DAN ÜST ÜSTE 2. GALİBYET

Karşılaşmada Yeni Malatyaspor'a galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Adem Büyük ve 68. dakikada Benjamin Tetteh attı. Yeni Malatyaspor, üst üste 2. galibiyetini alarak 6 puana yükselirken Gaziantep FK ise ilk 3 maçta galibiyetle tanışamadı ve 1 puanda kaldı.

Yeni Malatyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'in 3. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti - Son Dakika Spor


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ŞU AN BURADASINIZ: Süper Lig'in 3. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti - Son Dakika
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