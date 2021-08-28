Süper Lig'in 3. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 3. haftasında Yeni Malatya Stadyumu'nda Gaziantep FK'yla karşılaştı. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Karşılaşmada Yeni Malatyaspor'a galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Adem Büyük ve 68. dakikada Benjamin Tetteh attı. Yeni Malatyaspor, üst üste 2. galibiyetini alarak 6 puana yükselirken Gaziantep FK ise ilk 3 maçta galibiyetle tanışamadı ve 1 puanda kaldı.
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