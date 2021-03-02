Beşiktaş Fenerbahçe derbisi 21 Mart'ta! - Son Dakika

Beşiktaş Fenerbahçe derbisi 21 Mart'ta!

02.03.2021 17:38
Beşiktaş Fenerbahçe derbisi 21 Mart'ta!, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 30, 31, 32, 33 ve 34. haftalarında oynanacak maçların programlarını açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 30, 31, 32, 33 ve 34. haftalarında oynanacak maçların programlarını açıklandı. 31. haftadaki Beşiktaş- Fenerbahçe derbisi, 21 Mart Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

Yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 30, 31, 32, 33 ve 34. haftaların programı şu şekilde:

30.Hafta

12 Mart Cuma

19.00 Başakşehir-Beşiktaş

13 Mart Cumartesi

13.30 DG Sivasspor- Fatih Karagümrük

16.00 Çaykur Rizespor-A.Hatayspor

16.00 A.Alanyaspor-FT.Antalyaspor

19.00 HK.Kayserispor-Galatasaray

14 Mart Pazar

13.30 MKE Ankaragücü-Göztepe

16.00 Gaziantep FK-Y.Denizlispor

16.00 BB Erzurumspor-Trabzonspor

19.00 Fenerbahçe-Gençlerbirliği

15 Mart Pazartesi

19.00 Kasımpaşa-İH Konyaspor

Not: Yeni Malatyaspor bu haftayı BAY geçecek.

31.Hafta

19 Mart Cuma

16.00 Fatih Karagümrük-HK Kayserispor

19.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor

20 Mart Cumartesi

13.30 Gençerbirliği-Kasımpaşa

16.00 Yeni Malatyaspor-Gaziantep FK

16.00 Göztepe-DG Sivasspor

19.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü

21 Mart Pazar

13.30 İH Konyaspor-A.Alanyaspor

13.30 FT.Antalyaspor-BB Erzurumspor

16.00 Y.Denizlispor-Medipol Başakşehir

19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe

Not: Atakaş Hatayspor bu haftayı BAY geçecek.

32.Hafta

3 Nisan Cumartesi

13.30 HK Kayserispor-Göztepe

16.00 Çaykur Rizespor-Fatih Karagümrük

16.00 DG Sivasspor-Trabzonspor

19.00 A.Hatayspor-Galatasaray

4 Nisan Pazar

13.30 BB Erzurumspor-İH Konyaspor

16.00 MKE Ankaragücü-FT Antalyaspor

16.00 A.Alanyaspor-Gençlerbirliği

19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş

5 Nisan Pazartesi

16.00 Medipol Başakşehir-Yeni Malatyaspor

19.00 Fenerbahçe-Y.Denizlispor

Not: Gaziantep FK bu haftayı BAY geçecek.

33.Hafta

6 Nisan Salı

16.00 Göztepe-Çaykur Rizespor

16.00 Fatih Karagümrük-A.Hatayspor

19.00 Trabzonspor-HK Kayserispor

7 Nisan Çarşamba

16.00 Gençlerbirliği-BB Erzurumspor

16.00 İH Konyaspor-MKE Ankaragücü

19.00 FT Antalyaspor-DG Sivasspor

19.00 Beşiktaş-A.Alanyaspor

8 Nisan Perşembe

16.00 Y.Denizlispor-Kasımpaşa

16.00 Gaziantep FK-Medipol Başakşehir

19.00 Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe

Not: Galatasaray bu haftayı BAY geçecek.

34.Hafta

10 Nisan Cumartesi

13.30 A.Hatayspor-Göztepe

16.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor

19.00 Galatasaray-Fatih Karagümrük

11 Nisan Pazar

13.30 DG Sivasspor-İH Konyaspor

16.00 MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği

16.00 HK Kayserispor-FT Antalyaspor

19.00 BB Erzurumspor-Beşiktaş

12 Nisan Pazartesi

16.00 Kasımpaşa-Yeni Malatyaspor

19.00 A.Alanyaspor-Y.Denizlispor

19.00 Fenerbahçe-Gazantep FK

Not: Medipol Başakşehir bu haftayı BAY geçecek. - İSTANBUL

Beşiktaş Fenerbahçe derbisi 21 Mart'ta!
Beşiktaş Fenerbahçe derbisi 21 Mart'ta!
Beşiktaş Fenerbahçe derbisi 21 Mart'ta!
Beşiktaş Fenerbahçe derbisi 21 Mart'ta!
Beşiktaş Fenerbahçe derbisi 21 Mart'ta!

Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Beşiktaş, 21 Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Beşiktaş Fenerbahçe derbisi 21 Mart'ta! - Son Dakika Spor


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