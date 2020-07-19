Süper Lig'in 33. haftasında Kayserispor'u 1-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, bitime 1 hafta kala... - Son Dakika

Süper Lig'in 33. haftasında Kayserispor'u 1-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, bitime 1 hafta kala...

Süper Lig'in 33. haftasında Kayserispor'u 1-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, bitime 1 hafta kala tarihinde ilk kez şampiyonluğunu ilan etti.

Süper Lig'in 33. haftasında Kayserispor'u 1-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, bitime 1 hafta kala tarihinde ilk kez şampiyonluğunu ilan etti. - İSTANBUL

Kayserispor, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 23:23 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig'in 33. haftasında Kayserispor'u 1-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, bitime 1 hafta kala... - Son Dakika Spor
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Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Başakşehir'in şampiyonluğunu sahada futbolcularla kutladı
00:52
Konyaspor cephesi, Trabzonspor'un penaltısına sosyal medyadan tepki gösterdi
23:50
Son Dakika: Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Ankaragücü, Süper Lig'den düşen ilk takım oldu
23:00
Parkta yürüyüş yapan 3 kadın, karşılarına çıkan ayı ile selfie çekti
21:50
Serinlemek için gölete giren genç, eşinin gözü önünde boğuldu
20:56
Meteoroloji'den 13 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
19:13
Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi
17:44
İçişleri Bakanlığı, Twitter'da Mehmet Metiner hakkında paylaşım yapan hesabın Bakan Soylu'nun oğluna ait olmadığını açıkladı
17:04
Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunu tanıdıkları öldürmüş
17:03
Sosyal medya fenomeni Anna Mya, NBA'in Disney World kampüsüne davet edildi
15:31
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ŞU AN BURADASINIZ: Süper Lig'in 33. haftasında Kayserispor'u 1-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, bitime 1 hafta kala... - Son Dakika
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