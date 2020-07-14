Süper Lig'in 33'üncü haftasında değişiklik - Son Dakika

Süper Lig'in 33'üncü haftasında değişiklik

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 33'üncü haftasındaki maçların gün ve saatlerinde değişiklik yapıldığını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 33'üncü haftasındaki maçların gün ve saatlerinde değişiklik yapıldığını açıkladı.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada 18 Temmuz Cumartesi günü 2, 19 Temmuz Pazar günü ise oynanacak 7 mücadelenin saatinin 21: 00'de başlayacağını bildirdi.

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TFF'den yapılan açıklamada ligin 33'üncü haftasında oynanacak maçlar ve saatleri şu şekilde:

18 TEMMUZ CUMARTESİ

21.00 Galatasaray-Göztepe

21.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa

19 TEMMUZ PAZAR

21.00 Trabzonspor- İttifak Holding Konyaspor

21.00 Medipol Başakşehir- Hes Kablo Kayserispor

21.00 Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Denizlispor

21.00 Çaykur Rizespor-BtcTurk Yeni Malatyaspor

21.00 MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor

21.00 Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği

21.00 Beşiktaş-Fenerbahçe


Türkiye Futbol Federasyonu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 19:24 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Süper Lig'in 33'üncü haftasında değişiklik - Son Dakika Spor
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22:29
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