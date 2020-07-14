Süper Lig'in 33'üncü haftasında değişiklik

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 33'üncü haftasındaki maçların gün ve saatlerinde değişiklik yapıldığını açıkladı.
TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada 18 Temmuz Cumartesi günü 2, 19 Temmuz Pazar günü ise oynanacak 7 mücadelenin saatinin 21: 00'de başlayacağını bildirdi.
TFF'den yapılan açıklamada ligin 33'üncü haftasında oynanacak maçlar ve saatleri şu şekilde:
18 TEMMUZ CUMARTESİ
21.00 Galatasaray-Göztepe
21.00 Gaziantep
FK-Kasımpaşa
19 TEMMUZ PAZAR
21.00 Trabzonspor- İttifak Holding
Konyaspor
21.00 Medipol Başakşehir- Hes Kablo
Kayserispor
21.00 Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Denizlispor
21.00 Çaykur
Rizespor-BtcTurk Yeni Malatyaspor
21.00 MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor
21.00 Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği
21.00 Beşiktaş-Fenerbahçe