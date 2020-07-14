Süper Lig'in 33'üncü haftasında değişiklik

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 33'üncü haftasındaki maçların gün ve saatlerinde değişiklik yapıldığını açıkladı.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada 18 Temmuz Cumartesi günü 2, 19 Temmuz Pazar günü ise oynanacak 7 mücadelenin saatinin 21: 00'de başlayacağını bildirdi.

TFF'den yapılan açıklamada ligin 33'üncü haftasında oynanacak maçlar ve saatleri şu şekilde:

18 TEMMUZ CUMARTESİ

21.00 Galatasaray-Göztepe

19 TEMMUZ PAZAR

21.00 Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Denizlispor

21.00 Çaykur Rizespor-BtcTurk Yeni Malatyaspor

21.00 MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor

21.00 Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği

21.00 Beşiktaş-Fenerbahçe