Süper Lig'in 37. haftasında yarın oynanacak maçların hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 37. haftasında yarın yapılacak 4 müsabakada düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, haftanın son maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

13.30 Helenex Yeni Malatyaspor- MKE Ankaragücü: Ümit Öztürk

16.00 Gaziantep-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Halis Özkahya

16.00 Medipol Başakşehir- Aytemiz Alanyaspor: Özgür Yankaya

20.30 Fenerbahçe- Kasımpaşa: Fırat Aydınus