Süper Lig'in 38. haftasında 28-29 Nisan'da oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı

Süper Lig'in 38. haftasında 28 Nisan Çarşamba ve 29 Nisan Perşembe günü yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Süper Lig'in 38. haftasında 28 Nisan Çarşamba ve 29 Nisan Perşembe günü yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 38. haftasında 28 ve 29 Nisan'da oynanacak 9 müsabakada görev alacak hakemler şöyle: 28 Nisan Çarşamba: 16.00 Fatih Karagümrük-Fraport TAV Antalyaspor: Zorbay Küçük 16.00 Göztepe-Trabzonspor: Tugay Kaan Numanoğlu 16.00 Hes Kablo Kayserispor-Yukatel Denizlispor: Özgür Yankaya 20.30 Çaykur Rizespor-Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen 20.30 Galatasaray-İttifak Holding Konyaspor: Cüneyt Çakır 29 Nisan Perşembe: 16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus 16.00 Demir Grup Sivasspor-Helenex Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy 20.30 MKE Ankaragücü-Gaziantep: Hüseyin Göçek 20.30 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe: Yaşar Kemal Uğurlu

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