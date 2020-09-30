Süper Lig'in 4'üncü haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Ligin açılış maçlarında MKE Ankaragücü - Hes Kablo Kayserispor mücadelesini hakem Bahattin Şimşek, Gaziantep FK - Trabzonspor karşılaşmasını ise Fırat Aydınus yönetecek.
Ligin 4'üncü haftasında görev alacak hakemler şöyle:
2 EKİM CUMA20: 00 MKE Ankaragücü - Hes Kablo Kayserispor (Bahattin Şimşek)20: 00 Gaziantep Futbol Kulübü - Trabzonspor (Fırat Aydınus)
3 EKİM CUMARTESİ 13: 30 Yeni Malatyaspor - Fraport-TAV Antalyaspor (Alper Ulusoy)16: 00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Çaykur Rizespor (Ümit Öztürk) 16: 00 Medipol Başakşehir - Göztepe (Özgür Yankaya)19: 00 Fenerbahçe - Fatih Karagümrük (Yaşar Kemal Uğurlu)
4 EKİM PAZAR 13: 30 Yukatel Denizlispor - İttifak Holding Konyaspor (Hüseyin Göçek)16: 00 Aytemiz Alanyaspor - Atakaş Hatayspor (Atilla Karaoğlan)16: 00 Beşiktaş - Gençlerbirliği (Mete Kalkavan)19: 00 Kasımpaşa - Galatasaray (Cüneyt Çakır)
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 11:38 - Kaynak: DHA
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