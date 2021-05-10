Süper Lig'de 41. hafta hakemleri açıklandı - Son Dakika

Yarın Süper Lig'de oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemler şu şekilde:

Türkiye Futbol Federasyonu 'ndan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'in 41. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı.

Süper Lig'in 41. haftasında görev alacak hakemler açıklandı. Beşiktaş-Karagümrük maçında Ali Palabıyık , Fenerbahçe- Sivasspor karşılaşmasında Halis Özkahya , Denizlispor- Galatasaray müsabakasında ise Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.

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