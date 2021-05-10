Süper Lig'de 41. hafta hakemleri açıklandı - Son Dakika

Süper Lig'in 41. haftasında görev alacak hakemler açıklandı. Beşiktaş-Karagümrük maçında Ali Palabıyık, Fenerbahçe- Sivasspor karşılaşmasında Halis Özkahya, Denizlispor- Galatasaray müsabakasında ise Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'in 41. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı.
Yarın Süper Lig'de oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemler şu şekilde:
17.00 İH Konyaspor - Trabzonspor: Ali Şansalan
20.30 Aytemiz Alanyaspor- BB Erzurumspor: Alper Ulusoy
20.30 Kasımpaşa - MKE Ankaragücü: Mete Kalkavan
20.30 Fenerbahçe - DG Sivasspor: Halis Özkahya
20.30 Medipol Başakşehir - Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu
20.30 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor: Zorbay Küçük
20.30 Yeni Malatyaspor - Atakaş Hatayspor : Halil Umut Meler
20.30 Denizlispor - Galatasaray: Abdulkadir Bitigen
20.30 Beşiktaş - Fatih Karagümrük: Ali Palabıyık
20.30 Gençlerbirliği - Göztepe: Suat Arslanboğa
-İHA-
Kaynak: İHA
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