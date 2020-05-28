Süper Lig'in 5 haftalık programı açıklandı - Son Dakika

Süper Lig'in 5 haftalık programı açıklandı

TFF'nin bugün yaptığı toplantı sonrası Süper Lig'in 12 Haziran'da başlama kararının alınmasının ardından 27, 28, 29, 30 ve 31. hafta müsabaka programları açıklandı.

Süper Lig'in 5 haftalık programı açıklandı, System.String[]

TFF'nin bugün yaptığı toplantı sonrası Süper Lig'in 12 Haziran'da başlama kararının alınmasının ardından 27, 28, 29, 30 ve 31. hafta müsabaka programları açıklandı.


Süper Lig'de 5 haftalık program şöyle:


27. Hafta


12 Haziran Cuma


21.45 Göztepe - Trabzonspor


21.45 Fenerbahçe - Kayserispor


13 Haziran Cumartesi


19.15 Medipol Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor


21.45 Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa


21.45 Beşiktaş - Antalyaspor


14 Haziran Pazar


19.15 Gençlerbirliği - Konyaspor


21.45 Gaziantep FK - MKE Ankaragücü


21.45 Çaykur Rizespor - Galatasaray


15 Haziran Pazartesi


21.45 Sivasspor - Denizlispor


28. Hafta


19 Haziran Cuma


21.45 MKE Ankaragücü - Medipol Başakşehir


20 Haziran Cumartesi


19.15 Hes Kablo Kayserispor - Gençlerbirliği


21.45 Yeni Malatyaspor - Göztepe


21.45 Denizlispor - Beşiktaş


21 Haziran Pazar


19.15 Kasımpaşa - Fenerbahçe


21.45 Konyaspor - Sivasspor


21.45 Galatasaray - Gaziantep FK


22 Haziran Pazartesi


21.45 Antalyaspor - Çaykur Rizespor


21.45 Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor


29. Hafta


26 Haziran Cuma


21.45 Beşiktaş - Konyaspor


27 Haziran Cumartesi


19.15 Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor


21.45 Göztepe - Aytemiz Alanyaspor


21.45 Trabzonspor - MKE Ankaragücü


28 Haziran Pazar


19.15 Sivasspor - Kayserispor


19.15 Çaykur Rizespor - Denizlispor


21.45 Gaziantep FK - Antalyaspor


21.45 Medipol Başakşehir - Galatasaray


29 Haziran Pazartesi


21.45 Gençlerbirliği - Kasımpaşa


30. Hafta


3 Temmuz Cuma


21.45 Denizlispor - Gaziantep FK


4 Temmuz Cumartesi


19.15 Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği


19.15 MKE Ankaragücü - Aytemiz Alanyaspor


21.45 Antalyaspor - Medipol Başakşehir


21.45 Fenerbahçe - Göztepe


5 Temmuz Pazar


19.15 Kasımpaşa - Sivasspor


21.45 Konyaspor - Çaykur Rizespor


21.45 Galatasaray - Trabzonspor


6 Temmuz Pazartesi


21.45 Kayserispor - Beşiktaş


31. Hafta


7 Temmuz Salı


19.15 Gençlerbirliği - Fenerbahçe


21.45 Medipol Başakşehir - Denizlispor


8 Temmuz Çarşamba


19.15 Sivasspor - Yeni Malatyaspor


19.15 Trabzonspor - Antalyaspor


21.45 Göztepe - MKE Ankaragücü


21.45 Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray


9 Temmuz Perşembe


19.15 Çaykur Rizespor - Kayserispor


21.45 Gaziantep FK - Konyaspor


21.45 Beşiktaş - Kasımpaşa - İSTANBUL

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 07:16 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig'in 5 haftalık programı açıklandı - Son Dakika Spor
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