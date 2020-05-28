Süper Lig'in 5 haftalık programı açıklandı - Son Dakika

TFF'nin bugün yaptığı toplantı sonrası Süper Lig'in 12 Haziran'da başlama kararının alınmasının ardından 27, 28, 29, 30 ve 31. hafta müsabaka programları açıklandı.
Süper Lig'de 5 haftalık program şöyle:
27. Hafta
12 Haziran Cuma
21.45 Göztepe - Trabzonspor
21.45 Fenerbahçe - Kayserispor
13 Haziran Cumartesi
19.15 Medipol Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor
21.45 Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa
21.45 Beşiktaş - Antalyaspor
14 Haziran Pazar
19.15 Gençlerbirliği - Konyaspor
21.45 Gaziantep FK - MKE Ankaragücü
21.45 Çaykur Rizespor - Galatasaray
15 Haziran Pazartesi
21.45 Sivasspor - Denizlispor
28. Hafta
19 Haziran Cuma
21.45 MKE Ankaragücü - Medipol Başakşehir
20 Haziran Cumartesi
19.15 Hes Kablo Kayserispor - Gençlerbirliği
21.45 Yeni Malatyaspor - Göztepe
21.45 Denizlispor - Beşiktaş
21 Haziran Pazar
19.15 Kasımpaşa - Fenerbahçe
21.45 Konyaspor - Sivasspor
21.45 Galatasaray - Gaziantep FK
22 Haziran Pazartesi
21.45 Antalyaspor - Çaykur Rizespor
21.45 Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor
29. Hafta
26 Haziran Cuma
21.45 Beşiktaş - Konyaspor
27 Haziran Cumartesi
19.15 Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor
21.45 Göztepe - Aytemiz Alanyaspor
21.45 Trabzonspor - MKE Ankaragücü
28 Haziran Pazar
19.15 Sivasspor - Kayserispor
19.15 Çaykur Rizespor - Denizlispor
21.45 Gaziantep FK - Antalyaspor
21.45 Medipol Başakşehir - Galatasaray
29 Haziran Pazartesi
21.45 Gençlerbirliği - Kasımpaşa
30. Hafta
3 Temmuz Cuma
21.45 Denizlispor - Gaziantep FK
4 Temmuz Cumartesi
19.15 Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği
19.15 MKE Ankaragücü - Aytemiz Alanyaspor
21.45 Antalyaspor - Medipol Başakşehir
21.45 Fenerbahçe - Göztepe
5 Temmuz Pazar
19.15 Kasımpaşa - Sivasspor
21.45 Konyaspor - Çaykur Rizespor
21.45 Galatasaray - Trabzonspor
6 Temmuz Pazartesi
21.45 Kayserispor - Beşiktaş
31. Hafta
7 Temmuz Salı
19.15 Gençlerbirliği - Fenerbahçe
21.45 Medipol Başakşehir - Denizlispor
8 Temmuz Çarşamba
19.15 Sivasspor - Yeni Malatyaspor
19.15 Trabzonspor - Antalyaspor
21.45 Göztepe - MKE Ankaragücü
21.45 Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray
9 Temmuz Perşembe
19.15 Çaykur Rizespor - Kayserispor
21.45 Gaziantep FK - Konyaspor
21.45 Beşiktaş - Kasımpaşa
(İHA)