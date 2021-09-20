Süper Lig'in 6'ncı haftasında görev alacak hakemler belli oldu

Süper Lig'in 6'ncı haftasındaki maçlarda görev yapacak hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından Süper Lig 6'ncı hafta maçlarına yapılan atamalar şöyle:

21 Eylül Salı

17.00 Vavacars Fatih Karagümrük - Fraport TAV Antalyaspor: Arda Kardeşler

22 Eylül Çarşamba 17.00 Gaziantep FK - Medipol Başakşehir: Mete Kalkavan20.00 Yukatel Kayserispor - Galatasaray: Yaşar Kemal Uğurlu20.00 Göztepe - Atakaş Hatayspor: Suat Arslanboğa

23 Eylül Perşembe 17.00 İttifak Holding Konyaspor - Trabzonspor: Halil Umut Meler20.00 Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa: Bahattin Şimşek

20.00 Fenerbahçe - GZT Giresunspor: Cüneyt Çakır