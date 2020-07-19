Süper Lig'in 6. şampiyonu Medipol Başakşehir - Son Dakika

Süper Lig'in 6. şampiyonu Medipol Başakşehir

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Medipol Başakşehir, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Bursaspor'dan sonra şampiyon olan 6. farklı kulüp oldu.

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Medipol Başakşehir, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Bursaspor'dan sonra şampiyon olan 6. farklı kulüp oldu.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Başakşehir'in şampiyonluğunu sahada futbolcularla kutladı
Fenerbahçe derbisi sonrası Beşiktaşlı Burak Yılmaz fena patladı: Zamanı gelince söyleyeceğim
Konyasporlu Ömer Ali Şahiner'den geri dönüş açıklaması: Hala şoktayım


Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun şampiyonu Medipol Başakşehir oldu. Kayserispor'u evinde mağlup eden turuncu-lacivertliler, sezonun bitmesine 1 hafta kala ilk sırada bitirmeyi garantileyince ligin yeni şampiyonluk unvanını kazandı.


6. şampiyon


Başakşehir, 1959 yılında oynanmaya başlayan Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Bursaspor'dan sonra 6. farklı kulüp oldu. Okan Buruk'un takımı, aynı zamanda Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ardından İstanbul'dan çıkan 4. şampiyon olarak da adını tarihe yazdırdı.


Ligin ilk şampiyonu Fenerbahçe olurken, 22 ile en çok kazanan ise Galatasaray olarak dikkat çekiyor. Ligde Fenerbahçe'nin 19, Beşiktaş'ın 15, Trabzonspor'un 6 ve Bursaspor'un 1 şampiyonluğu bulunuyor.


Fenerbahçe ilk Süper Lig şampiyonluğunu 1959 yılında, Beşiktaş 1960, Galatasaray 1962, Trabzonspor 1976 ve Bursaspor da 2010 yılında yaşadı. - İSTANBUL

Galatasaray, Fenerbahçe, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 23:26 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig'in 6. şampiyonu Medipol Başakşehir - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

00:52 Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Başakşehir'in şampiyonluğunu sahada futbolcularla kutladı 23:50 Konyaspor cephesi, Trabzonspor'un penaltısına sosyal medyadan tepki gösterdi 23:00 Son Dakika: Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Ankaragücü, Süper Lig'den düşen ilk takım oldu 21:50 Parkta yürüyüş yapan 3 kadın, karşılarına çıkan ayı ile selfie çekti 20:56 Serinlemek için gölete giren genç, eşinin gözü önünde boğuldu 19:13 Meteoroloji'den 13 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı 17:44 Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi 17:04 İçişleri Bakanlığı, Twitter'da Mehmet Metiner hakkında paylaşım yapan hesabın Bakan Soylu'nun oğluna ait olmadığını açıkladı 17:03 Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunu tanıdıkları öldürmüş 15:31 Sosyal medya fenomeni Anna Mya, NBA'in Disney World kampüsüne davet edildi 14:12 Metiner'in "Soylu yokken ben vardım" sözlerine Bakan'dan jet yanıt! Ayetli gönderme yaptı 12:32 Mısır, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine tepki gösterdi 12:27 Siyah bikinisiyle objektiflere yakalanan Bade İşçil, kusursuz fiziğiyle büyülüyor 12:22 Sahte sandığı 50 TL'lik banknotun hatalı basım olduğunu öğrenen kadın tekliflere açık 11:48 Ünlü isimlerin avukatı, sevgilisinden dünyaya gelen bebeği reddedip apar topar evlendi
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Başakşehir'in şampiyonluğunu sahada futbolcularla kutladı
00:52
Konyaspor cephesi, Trabzonspor'un penaltısına sosyal medyadan tepki gösterdi
23:50
Son Dakika: Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Ankaragücü, Süper Lig'den düşen ilk takım oldu
23:00
Parkta yürüyüş yapan 3 kadın, karşılarına çıkan ayı ile selfie çekti
21:50
Serinlemek için gölete giren genç, eşinin gözü önünde boğuldu
20:56
Meteoroloji'den 13 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
19:13
Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi
17:44
İçişleri Bakanlığı, Twitter'da Mehmet Metiner hakkında paylaşım yapan hesabın Bakan Soylu'nun oğluna ait olmadığını açıkladı
17:04
Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunu tanıdıkları öldürmüş
17:03
Sosyal medya fenomeni Anna Mya, NBA'in Disney World kampüsüne davet edildi
15:31
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2020 06:15:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Süper Lig'in 6. şampiyonu Medipol Başakşehir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]