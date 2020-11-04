Süper Lig'in 8'inci haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Ligin açılış maçında Gaziantep FK - Beşiktaş mücadelesini Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.Süper Lig'in 8'inci haftasında oynanacak maçlar ve düdük çalacak hakemler şöyle: 6 KASIM CUMA 20.00 Gaziantep FK - Beşiktaş (Yaşar Kemal Uğurlu)7 KASIM CUMARTESİ 13.30 Kasımpaşa - Fraport-TAV Antalyaspor (Serkan Tokat)16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Göztepe (Cüneyt Çakır)16.00 Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor (Ali Palabıyık)19.00 Fenerbahçe - İttifak Holding Konyaspor (Halis Özkahya)8KASIM PAZAR 13.30 MKE Ankaragücü - Fatih Karagümrük (Suat Arslanboğa)13.30 Yeni Malatyaspor - Yukatel Denizlispor (Mete Kalkavan)16.00 Hes Kablo Kayserispor - Atakaş Hatayspor (Volkan Bayarslan)16.00 Medipol Başakşehir - Gençlerbirliği (Mustafa Öğretmenoğlu)
19.00 Demir Grup Sivasspor - Galatasaray (Abdulkadir Bitigen)
- Kaynak: DHA
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