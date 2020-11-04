Süper Lig'in 8'inci haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Ligin açılış maçında Gaziantep FK - Beşiktaş mücadelesini Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

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