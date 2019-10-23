Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbiyi hakem Mete Kalkavan...
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Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbiyi hakem Mete Kalkavan yönetecek. Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 11:36 Kaynak: AA
Belhanda menajerine talimat verdi! Ocak ayında ayrılıyor Beşiktaş-Galatasaray derbisini Mete Kalkavan yönetecek Al Wahda ile sözleşmesini fesheden Emre Çolak konuştu: 2 aydır para alamıyorduk Lewandowski Şampiyonlar Ligi tarihinin en çok gol atan 5. oyuncusu oldu