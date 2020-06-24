Süper Lig'in dibinde belirleyici takım Gaziantep FK olacak - Son Dakika

Süper Lig'in dibinde belirleyici takım Gaziantep FK olacak

Galatasaray maçının ikinci yarısında oynadığı futbol ve yaptığı geri dönüşle dikkat çeken, zorlu deplasmandan bir puan çıkaran Gaziantep FK, ligin kalan haftalarında düşme potasının belirleyici takımı olacak.

Galatasaray maçının ikinci yarısında oynadığı futbol ve yaptığı geri dönüşle dikkat çeken, zorlu deplasmandan bir puan çıkaran Gaziantep FK, ligin kalan haftalarında düşme potasının belirleyici takımı olacak. Ligde şuana kadar oynadığı maçlarda 8 galibiyet, 10 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak 34 puan toplayan, rakip kalelere 40 gol gönderip, kendi kalesinde 45 gol gören ve rakiplerine göre daha rahat bir konumda bulunan Gaziantep FK, ligin kalan 6 haftasında düşme potasını yakından ilgilendiren zorlu maçlara çıkacak.

Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
Şans eseri ölümden dönen Alişan'ın eşi Buse Varol, kaza sonrası şoka girdi
Ünlü şarkıcı Alişan kaza yaptı! Eşi ve çocuğunun da içinde olduğu araç takla attı


Süper Lig'de ilk sezonunu geçiren ve ortaya koyduğu performansla dikkat çeken takımlardan biri olan Gaziantep ekibi, kalan haftalarda sırasıyla Antalyaspor, Denizlispor (D), Konyaspor, Kayserispor (D), Kasımpaşa ve Yeni Malatyaspor (D) ile karşılaşacak.


Düşme potasını yakından ilgilendiren bu maçlarda en az iki galibiyet alıp tamamen rahatlamak isteyen kırmızı-siyahlılar, bu maçlara sıkı şekilde hazırlanmaya devam ediyor.


Galatasaray, Gaziantep, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 10:46 

Son Dakika Spor Süper Lig'in dibinde belirleyici takım Gaziantep FK olacak - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

16:15 Oğulcan Çağlayan'ı bedavaya bırakmak istemeyen Rizespor, takım opsiyonu kullanarak sözleşmesini uzattı 15:29 Yağmur Sarnıç, eski eşi Emre Aşık ve avukatını öldürmesi için 10 milyon TL'ye kiralık katil tutmuş 14:34 Tartışmalı maçın hakemi Alper Ulusoy, G. Saray teknik heyetine çıkıştı: Siz kalecinize bakın 13:02 Beşiktaş, Gökhan Gönül ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı 12:43 Arsenal, David Luiz ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı 12:28 Galatasaray, kulübün adını kullanarak haksız kazanç sağladığı gerekçesiyle Arif Murat Kökbudak'ı savcılığa şikayet etti 12:11 Transfere hız veren Beşiktaş, Gürcü orta saha Nika Ninua ile anlaştı 10:48 Beşiktaş'la sözleşme yenilemeyecek olan Caner Erkin Fenerbahçe ile anlaştı 10:28 Juventus ve FC Barcelona, Arthur - Pjanic takasında anlaştı 10:02 Mert Hakan'ın Fenerbahçe'ye çağırdığı Emre Kılınç'tan çarpıcı yanıt: Söz verdim, G.Saray'a gideceğim 09:39 Beşiktaş'la anlaşan Fabrice N'Sakala, siyah-beyazlılardan 750 bin euro maaş alacak 09:06 Fatih Terim'in yeni sezondaki yardımcısı Ayhan Akman olacak 08:53 Barcelona, sahasında Athletic Bilbao'yu 1-0 mağlup etti 08:34 Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı 08:31 Ayrılık sonrası Obradovic'ten ilk açıklama: Hayatımın en zor kararlarından birini verdim
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
17:00
IMF Türkiye için yüzde 5 küçülme tahminini değiştirmedi
16:36
Ailesiyle ölümden dönen Alişan'dan ilk sözler: Verilmiş sadakamız varmış, ölümden döndük
16:18
Oğulcan Çağlayan'ı bedavaya bırakmak istemeyen Rizespor, takım opsiyonu kullanarak sözleşmesini uzattı
16:08
Şans eseri ölümden dönen Alişan'ın eşi Buse Varol, kaza sonrası şoka girdi
16:07
Meteoroloji alarm verdi! Halk, çareyi kilimli ve kartonlu önlem almakta buldu
15:57
Ünlü şarkıcı Alişan kaza yaptı! Eşi ve çocuğunun da içinde olduğu araç takla attı
15:43
Genç kızı taciz eden şüpheliden bir garip savunma: Nefsime yenik düştüm
15:42
Dün meydana gelen selde Esenyurt genelinde 300 bina etkilendi
15:32
Hindistan'ın geliştirdiği koronavirüs ilacı 71 dolardan satılacak
15:27
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2020 17:36:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Süper Lig'in dibinde belirleyici takım Gaziantep FK olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]