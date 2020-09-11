Süper Lig'in Ege temsilcileri, açılış maçında birbirlerine rakip olacak - Son Dakika

Süper Lig'in Ege temsilcileri, açılış maçında birbirlerine rakip olacak

Süper Lig'de Ege Bölgesi'ni temsil eden Göztepe ile Yukatel Denizlispor, 2020-2021 sezonunun ilk hafta maçında yarın İzmir'de karşılaşacak.

Süper Lig'in Ege temsilcileri, açılış maçında birbirlerine rakip olacak, System.String[]

Süper Lig'de Ege Bölgesi'ni temsil eden Göztepe ile Yukatel Denizlispor, 2020-2021 sezonunun ilk hafta maçında yarın İzmir'de karşılaşacak.

Ligde geçen sezonu 42 puanla 11. sırada tamamlayan Göztepe ile geçen yılı 35 puanla 14. durumda bitiren Yukatel Denizlispor, yeni sezonun ilk haftasında yarın saat 20.00'de Gürsel Aksel Stadı'nda rakip olacak.

Ege Bölgesi'ni Süper Lig'de temsil eden iki ekip, bugüne kadar ligde 8 karşılaşmaya çıktı. Göztepe bu 8 müsabakada rakibine üstünlük kuramadı. Geride kalan 8 maçta 4 beraberlik ve 4 yenilgi alan sarı-kırmızılı ekip, 7 gol atıp kalesinde 13 gol gördü.

İki takım ilk defa birinci haftada karşılaşacak.

Göztepe'nin sezon açılış maçları

Süper Lig'deki 29. sezonunda mücadele etmeye hazırlanan Göztepe, bu kulvarda daha önce çıktığı 28 sezonun açılış maçlarında 11 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 yenilgi aldı. İzmir temsilcisi ilk hafta müsabakalarının 21'inden en az 1 puan çıkardı.

Süper Lig'de art arda 9. kez sezonun ilk maçına ev sahibi konumunda çıkacak Göztepe, iç sahadaki 18 sezon açılış maçında 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 yenilgiyle sahadan ayrıldı. ?

Yukatel Denizlispor ile ilk kez birinci haftada karşılaşacak Göztepe, daha önce sezon açılış maçlarında Altay ile 4, Altınordu ile 3, Bursaspor ve İzmirspor'la ikişer kez mücadele etti.

İzmir temsilcisi diğer ilk hafta müsabakalarında ise Adalet, Ankara Demirspor, Denizlispor, Diyarbakırspor, Elazığspor, Eskişehirspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Giresunspor, Karşıyaka, Kasımpaşa, Kayserispor, Kocaelispor, MKE Ankaragücü, Samsunspor, Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'la puan mücadelesi verdi.??

Göztepe'nin ligin ilk haftalarında aldığı sonuçlar şöyle:

SezonKarşılaşmaSkor
1959Adalet-Göztepe0-0
1959-1960Göztepe-Altınordu0-0
1960-1961Kasımpaşa-Göztepe0-0
1961-1962İzmirspor-Göztepe1-0
1962-1963Göztepe-Altay2-1
1963-1964Göztepe-Karşıyaka1-0
1964-1965Göztepe-Altay1-0
1965-1966İzmirspor-Göztepe2-0
1966-1967Göztepe-Altınordu4-2
1967-1968Göztepe-Bursaspor1-0
1968-1969Altınordu-Göztepe1-0
1969-1970Altay-Göztepe1-0
1970-1971Göztepe-Ankara Demirspor1-1
1971-1972Göztepe-Samsunspor0-0
1972-1973Göztepe-Giresunspor3-2
1973-1974Kayserispor-Göztepe0-0
1974-1975Göztepe-Eskişehirspor0-0
1975-1976MKE Ankaragücü-Göztepe1-5
1976-1977Trabzonspor-Göztepe1-0
1978-1979Altay-Göztepe1-1
1979-1980Göztepe -Galatasaray3-1
1981-1982Göztepe-Diyarbakırspor3-1
1999-2000Göztepe-Kocaelispor0-0
2001-2002Göztepe-Bursaspor2-0
2002-2003Göztepe-Elazığspor2-1
2017-2018Göztepe-Fenerbahçe2-2
2018-2019Göztepe-Yeni Malatyaspor1-3
2019-2020Göztepe-Antalyaspor0-1

Denizlispor, 20 maçın 8'ini kazandı

Bu sezon 21. kez Süper Lig'de mücadele etmeye hazırlanan Denizlispor, daha önce çıktığı 20 sezon açılışı müsabakasında sahadan 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyetle ayrıldı.

Yeşil-siyahlı ekip, deplasmandaki 11 sezon açılışı karşılaşmasında ise 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.

Sezonun ilk haftasında daha önce 4 kez Galatasaray'la karşılaşan Denizli temsilcisi, Gaziantepspor'la 3, Beşiktaş'la 2 maça çıkarken, birer kez Akçaabat Sebatspor, Altay, Ankaraspor, Bursaspor, Erzurumspor, Fenerbahçe, Gençlerbirliği, Kocaelispor, Sakaryaspor, Sarıyer ve Yimpaş Yozgatspor'a rakip oldu.

Yukatel Denizlispor'un sezon açılış maçlarında aldığı sonuçlar şöyle:

SezonKarşılaşmaSkor
1983-1984Denizlispor-Sakaryaspor1-1
1984-1985Galatasaray-Denizlispor0-1
1985-1986Gençlerbirliği-Denizlispor2-1
1986-1987Kocaelispor-Denizlispor1-0
1987-1988Beşiktaş-Denizlispor3-0
1994-1995Denizlispor-Beşiktaş1-3
1995-1996Altay-Denizlispor1-2
1996-1997Sarıyer-Denizlispor2-1
1999-2000Erzurumspor-Denizlispor0-1
2000-2001Denizlispor-Galatasaray0-1
2001-2002Denizlispor-Yimpaş Yozgatspor5-0
2002-2003Gaziantepspor-Denizlispor1-1
2003-2004Akçaabat Sebatspor-Denizlispor0-2
2004-2005Denizlispor-Gaziantepspor2-1
2005-2006Denizlispor-Ankaraspor1-1
2006-2007Gaziantepspor-Denizlispor1-1
2007-2008Denizlispor-Bursaspor0-0
2008-2009Galatasaray-Denizlispor4-1
2009-2010Denizlispor-Fenerbahçe0-2
2019-2020Denizlispor-Galatasaray2-0

Spor Toto Süper Lig, Denizlispor, Göztepe, Ege, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 11:11 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Süper Lig'in Ege temsilcileri, açılış maçında birbirlerine rakip olacak - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye, Doğu Akdeniz'de 12-14 Eylül arasında atış eğitimi için yeni NAVTEX ilan etti ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği yağların analiz sonuçlarında kutu içeriğinde ağır metal tespit edildi Çakmak gazı çeken 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti Otel odasında taciz kabusu yaşayan genç kız isyan etti: Şizofren durumuna düşürülüyorum Fransa'nın Lille takımına transfer olan Mustafa Kapı, Galatasaray'a veda etti Orsay Müzesi'nde skandal! Genç kadını göğüs dekoltesi yüzünden içeriye almadılar Karantinaya uymayan 4 kişiye 1 yıla kadar hapis istemi Üçüncü bebeğine hamile olan Yasemin Özilhan düşük yaptı Haluk Levent, sözünü tutarak Neslican Tay için anıt mezar yaptırıyor Doğada nadir bulunan büyüklükte olan 102,39 karatlık elmas Hong Kong'da satışa çıkacak Öğrenciler için makam aracını satan belediye başkanı, şimdi de ilçedeki binaları boyuyor İzinli olduğu dönemde Ankara'da koronaya yakalanan akademisyen hayatını kaybetti Balıkçılar için önemli uyarı: Dev vatoz balığı, büyük tehlike oluşturabilir Gökhan Töre, Beşiktaş'tan 10 milyon TL istedi İş yeri sahibi, silahını çekip hırsızlık amacıyla dükkana giren 2 kişiyi yakaladı
Sevgilisini öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun tarafından tehdit edilen Müge Anlı'dan cevap: Hadi gel Sevgilisini öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun tarafından tehdit edilen Müge Anlı'dan cevap: Hadi gel         
14:21
Sivassporlu Erdoğan Yeşilyurt trafik kazası geçirdi Sivassporlu Erdoğan Yeşilyurt trafik kazası geçirdi         
14:17
80 yıldır sadece yağmur suyuyla yetişen Yazır üzümünün hasadı başladı 80 yıldır sadece yağmur suyuyla yetişen Yazır üzümünün hasadı başladı         
14:13
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'a transfer önerisi: Ben olsam hemen Elneny'i alırım Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'a transfer önerisi: Ben olsam hemen Elneny'i alırım         
14:12
46 bin yıllık tarihi mağarayı yanlışlıkla patlattılar! CEO ve üst düzey yetkililer istifa etti 46 bin yıllık tarihi mağarayı yanlışlıkla patlattılar! CEO ve üst düzey yetkililer istifa etti         
13:54
Survivor yarışmacısı Ardahan Uzkanbaş, Tuğçe Ergişi ile aşk yaşamaya başladı Survivor yarışmacısı Ardahan Uzkanbaş, Tuğçe Ergişi ile aşk yaşamaya başladı         
13:52
Amasya'ya gelin gelen Rus uyruklu Daria, önce Müslüman oldu sonra da adını değiştirdi Amasya'ya gelin gelen Rus uyruklu Daria, önce Müslüman oldu sonra da adını değiştirdi         
13:47
Roller bu kez değişti! Maske kuralına uymayan 4 polise para cezası kesildi Roller bu kez değişti! Maske kuralına uymayan 4 polise para cezası kesildi         
13:37
Kadınların orgazmının erkek cinsel organına bağlı olmadığını ortaya koyan feminist yazar öldü Kadınların orgazmının erkek cinsel organına bağlı olmadığını ortaya koyan feminist yazar öldü         
13:28
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Özkan: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı entübe durumda Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Özkan: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı entübe durumda         
12:27
İki engelli çocuğuna bakarken kansere yakalanan baba hayatını kaybetti İki engelli çocuğuna bakarken kansere yakalanan baba hayatını kaybetti         
12:02
Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş ve Filip Novak lisansı henüz çıkmadı Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş ve Filip Novak lisansı henüz çıkmadı         
11:36
Babasının mirası inekler için 15 yıllık turizm kariyerinden vazgeçti Babasının mirası inekler için 15 yıllık turizm kariyerinden vazgeçti         
11:31
Selin Ciğerci'den Demet Akalın sorusuna kaçamak cevap: Kocam kimseyle görüşmemi istemiyor Selin Ciğerci'den Demet Akalın sorusuna kaçamak cevap: Kocam kimseyle görüşmemi istemiyor         
11:12
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, amuda kalkarak poz verdi İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, amuda kalkarak poz verdi         
10:47
Mobilya sektörüne acil 100 bin eleman aranıyor Mobilya sektörüne acil 100 bin eleman aranıyor         
10:45
Maske takmamak için polise direnen kadına hemcinsinden tepki: Polis kadınsın diye duruyor, ben parçalarım seni Maske takmamak için polise direnen kadına hemcinsinden tepki: Polis kadınsın diye duruyor, ben parçalarım seni         
10:42
"Asya Kaplanı" olarak bilinen sivrisinekler, mahalleliyi illallah ettirdi         
10:36
Abdullah Avcı, yayıncı kuruluş beIN SPORTS'ta yorumculuk yapacak Abdullah Avcı, yayıncı kuruluş beIN SPORTS'ta yorumculuk yapacak         
10:33
Korona da kısıtlama da dinlemiyorlar! Lüks araçta müziği sonuna kadar açıp, yol ortasında dans ettiler Korona da kısıtlama da dinlemiyorlar! Lüks araçta müziği sonuna kadar açıp, yol ortasında dans ettiler         
10:18
18 yıllık cinayetin gerçekleri adlı tıp raporuyla ortaya çıktı 18 yıllık cinayetin gerçekleri adlı tıp raporuyla ortaya çıktı         
09:48
Tırtıl istilasına uğrayan köy halkı isyanda: Temizliyoruz, 3 dakika sonra yine yürüyorlar Tırtıl istilasına uğrayan köy halkı isyanda: Temizliyoruz, 3 dakika sonra yine yürüyorlar         
09:48
"Kız meselesi" tartışması gencecik bir hayatı söndürdü! Yaralı halde kaçıp yere yığıldığı anlar kamerada         
09:13
Korona mı grip mi olduğunuzu nasıl anlarsınız? İşte madde madde aradaki fark Korona mı grip mi olduğunuzu nasıl anlarsınız? İşte madde madde aradaki fark         
09:06
Giyim markasının reklam yüzü olan Can Yaman, 2 günlük çekimde 100 gömlek giydi Giyim markasının reklam yüzü olan Can Yaman, 2 günlük çekimde 100 gömlek giydi         
09:05
Kabuklu deniz ürünlerine alerjisi olan MasterChef Türkiye yarışmacısı Tanya, fenalaştı Kabuklu deniz ürünlerine alerjisi olan MasterChef Türkiye yarışmacısı Tanya, fenalaştı         
07:21
Ünlü şarkıcı Dua Lipa, aynanın karşısına geçip bikinili poz verdi Ünlü şarkıcı Dua Lipa, aynanın karşısına geçip bikinili poz verdi         
22:28
Ünlü oyuncu Melisa Döngel, sokağa iç çamaşırsız çıkınca tüm gözleri üzerine çekti Ünlü oyuncu Melisa Döngel, sokağa iç çamaşırsız çıkınca tüm gözleri üzerine çekti         
21:26
14 yaşındaki öğrencisine cinsel istismarda bulunan evli öğretmen, hapis cezasından kurtulamadı 14 yaşındaki öğrencisine cinsel istismarda bulunan evli öğretmen, hapis cezasından kurtulamadı         
21:06
Bakan Koca'ya oğluna 1500 kişilik düğün yapan AK Partili vekil soruldu, cevabı ders niteliğindeydi Bakan Koca'ya oğluna 1500 kişilik düğün yapan AK Partili vekil soruldu, cevabı ders niteliğindeydi         
21:00
Iran Angelo, yeğeni Camila'nın eşi Hulk ile birlikte olması hakkında konuştu: Kalbimi parçaladı Iran Angelo, yeğeni Camila'nın eşi Hulk ile birlikte olması hakkında konuştu: Kalbimi parçaladı         
19:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2020 17:34:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Süper Lig'in Ege temsilcileri, açılış maçında birbirlerine rakip olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei