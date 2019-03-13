Son Dakika Haberleri: Süper Lig'in En Centilmeni Trabzonspor

Süper Lig'in En Centilmeni Trabzonspor

42 dakika önce

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in en centilmen takımı oldu.

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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in en centilmen takımı oldu. Bordo-mavililer bu sezon oynadığı maçlarda 50 sarı kart görürken, kırmızı kart görmeyerek tüm maçlarını 11 kişi tamamladı. Spor Toto Süper Lig'in 25. haftası geride kalırken, söz konusu bölümde hakemler 978 sarı kart ve 58 kırmızı kart çıkardı. Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Bursaspor, kırmızı kart görmeyen takımlar oldu. Bu 3 takım arasında en az sarı kart gören Trabzonspor, en centilmen takım olarak ilk sırada yer aldı. Medipol Başakşehir 56 sarı kart görürken, Bursaspor ise 57 sarı kart gördü. Bordo-mavililer ise 50 sarı kart ile cezalandırıldı.

LİGİN EN HIRÇINI ÇAYKUR RİZESPOR

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarıda iyi bir çıkış yapan Çaykur Rizespor ise en hırçın takımı oldu. Ligde 31 puan ile 11. sırada yer alan Karadeniz temsilcisinde 7 futbolcu, geride kalan maçlarda kırmızı katla oyundan ihraç edildi. Çaykur Rizespor 46 sarı kart görürken, Koray Altınay, Matic Fink, Samudio, Abdullah Durak, Orhan Ovacıklı, Marwane Saadane ve Morozıuk kırmızı kart gören futbolcular oldu.

EN FAZLA SARI KARTI BEŞİKTAŞ VE AKHİSARSPOR GÖRDÜ

Spor Toto Süper Lig'in 25 haftalık bölümünde Beşiktaş ve Akhisarspor takımları en fazla sarı kart gören takımlar oldu. İki takım da 63 sarı kart gördü.

(Gökmen Şahin/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 10:41 Kaynak: İHA

Trabzonspor, Güncel
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