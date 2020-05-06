Süper Lig'in en çok gol atan yerli oyuncuları Sivasspor'da

Süper Lig'in 26 haftalık periyodunda en çok gol atan yerli oyuncular DG Sivasspor'dan çıktı. Gol krallığı listesinde Yiğidolar'dan 3 futbolcu yer aldı.



Korona virüs salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig'de geride kalan 26 haftada gol krallığı yarışında genelde yabancı isimler yer alırken, ön plana çıkan yerliler de oldu. Beşiktaş'ın futbolcusu Burak Yılmaz'ın 11 golle başı çektiği yerli oyunculardan kurulu gol krallığı listesinde Sivasspor'dan 3 futbolcu yer aldı.



Transferin gözdesi Emre Kılınç, takım arkadaşı Hakan Arslan, Burak Yılmaz'dan sonra sıralandı. Kırmızı-beyazlıların iki önemli oyuncusu da 7'şer gol attı. Bir başka transfer gözdesi olan Mert Hakan Yandaş yine sıralamada yer alan oyunculardan biri oldu.



Ligin en çok gol atan yerli oyuncuları şöyle:



11 gol Burak Yılmaz



7 gol Emre Kılınç



7 gol Hakan Arslan



6 gol Mert Hakan Yandaş



6 gol Adem Büyük



6 gol İlhan Parlak



6 gol Serdar Gürler



5 gol Aytaç Kara



5 gol Umut Bulut - SİVAS