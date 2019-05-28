Süper Lig'in en çok konuşulan teknik direktörleri belli oldu

Süper Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonu Galatasaray
'ın şampiyonluğuyla tamamlanırken, uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek bir sezon geçirildi. Süper Lig'de yer alan 18 takımın tamamını Türk teknik direktörlerin çalıştırıyor olması ve 2019 yılında birçok takımın teknik direktör değişikliğine gitmesi dikkat çeken ayrıntılar arasında yer aldı. Medya takibinin önemli kurumu Ajans
Press, Süper Lig'de görev yapan ve görev yapmış teknik direktörlerin medya karnelerini çıkardı. Ajans Press'in 2019 yılı içerisinde gerçekleştirdiği yazılı basın araştırmasında, ligin en çok konuşulan teknik sorumlusunun, hakkında 11 bin 151 haber çıkan Fatih Terim
olduğu görüldü. 21 Aralık
2017'de tekrar Galatasaray'ın başında göreve başlayan Terim, Mayıs ayında 22. şampiyonluğun alınmasında etkin rol oynadı. Süper Lig'in en çok konuşulan ikinci teknik direktörü, Beşiktaş
'ın başında son sezonunu geçiren ve milli takımla anlaşmaya varan tecrübeli teknik adam Şenol Güneş
oldu. Beşiktaş'ı iki yıl üst üste şampiyon yapan Güneş, 10 bin 292 haberle konuşuldu. Fenerbahçe
teknik direktörü Ersun Yanal
5 bin 742 haberle üçüncü sıraya yerleşirken, Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman
5 bin 558 haberle dördüncü, Konyaspor
teknik direktörü Aykut Kocaman
3 bin 594 haberle ilk beş içerisinde kendisine yer buldu. Şu an Süper Lig'de görev yapan ve görev yapmış diğer teknik direktörlerin konuşulma adetleri ise sırasıyla şu şekilde oldu; Hikmet Karaman
3 bin 115, Abdullah Avcı
2 bin 601, Bülent Korkmaz
2 bin 421, Okan Buruk
2 bin 317, Sergen Yalçın
bin 899, Tamer Tuna
bin 500, Mustafa Kaplan
bin 266, Mustafa Denizli
bin 240, Mesut Bakkal
bin 233, Hakan Keleş
bin 81, Hamza Hamzaoğlu
762, Ali Ravcı 636, Ercan Kahyaoğlu 124.
(İHA)