Süper Lig'in en değerlisi Uğurcan Çakır - Son Dakika

Süper Lig'in en değerlisi Uğurcan Çakır

Süper Lig'de sene başından günümüze kadar olan bölümde değerini en fazla arttıran futbolcu Trabzonspor'un başarılı eldiveni Uğurcan Çakır oldu.

Süper Lig'in en değerlisi Uğurcan Çakır, System.String[]

Süper Lig'de sene başından günümüze kadar olan bölümde değerini en fazla arttıran futbolcu Trabzonspor'un başarılı eldiveni Uğurcan Çakır oldu. Başarılı kaleci, 1 Ocak 2020'de 6 milyon Euro olan piyasa değerini 16 milyon Euro'ya çıkardı.

Süper Lig'de 2019-2020 sezonuna dünyada olduğu gibi korona virüs damga vurdu. Mart ayından itibaren ligler durdu ve uzun süre maçlar oynanmadı. Bu süreçte futbolcular evlerinde antrenmanlarını sürdürse de birçoğu performanslarında düşüş yaşadı. Ancak bazı oyuncular buna rağmen değerine değer kattı ve transfer piyasasını en gözde isimleri arasında yer almayı başardı.

UĞURCAN YÜZDE 166 DEĞERİNİ ARTTIRDI

Değerini en çok yükselten ve ligin en değerli oyuncusu unvanını eline alan isim Trabzonspor'un 24 yaşındaki file bekçisi Uğurcan Çakır oldu. Özellikle geçtiğimiz sezon yaptığı kurtarışlarla bordo-mavililerin Süper Lig'i ikinci sırada tamamlamasında büyük pay sahibi olan, Türkiye Kupası'nın kazanılmasının da baş mimarlarından Uğurcan, sene başından itibaren yüzde 166 oranında piyasa değerini katladı.

Uğurcan Çakır'ın 1 Ocak 2020 tarihinde değeri 6 milyon Euro'ydu. Ancak genç oyuncunun yükselen grafiği ve ortaya koyduğu performans bu sayının yükselmesine sebep oldu. Transfermarkt verilerine göre Uğurcan'ın güncel değeri tam 16 milyon Euro.

Avrupa'dan birçok kulübün radarına giren bordo-mavili futbolcunun transfer sezonunun geriye kalan bölümlerinde takımda kalıp kalmayacağı da merak konusu.

İRFAN CAN VE ALTAY DA EN FAZLA YÜKSELENLERDEN

Uğurcan Çakır'ı takip eden piyasa değerini en fazla yükselten oyuncular; Başakşehir'in yıldızı İrfan Can Kahveci ve Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki kalecisi Altay Bayındır.

Uğurcan gibi yurt içi ve yurt dışından önemli takımların transfer listesinde olan İrfan Can Kahveci, söz konusu tarihten itibaren değerini 4 milyon Euro birden yükselterek 10 milyon Euro yaptı.

Fenerbahçeli Altay Bayındır da sarı-lacivertli forma altında gerçekleştirdiği kritik kurtarışlarla İrfan gibi 4 milyon Euro artıya geçerek piyasa değerini 8 milyon Euro bandına çekti.

FALCAO VE LJAJİC'DE BÜYÜK DÜŞÜŞ VAR

Süper Lig'de değerini katlayan oyuncular olduğu gibi büyük düşüş yaşayanlar da var. Bunların başında ise Beşiktaş'ın Sırp orta sahası Adem Ljajic ve Galatasaray'ın Kolombiyalı forveti Falcao geliyor.

Siyah-beyazlılara yüksek beklentilerle gelen ancak transfer olduğu günden beri bir türlü bekleneni veremeyen Ljajic'in bu durumu değerinin düşmesine neden oldu. 1 Ocak 2020'de 12 milyon Euro'luk bir piyasa değerine sahip olan 28 yaşındaki futbolcuda bu rakam 8 milyon Euro'ya geriledi.

Galatasaray yönetiminin şampiyonluk yolunda önemli katkılar vereceğini düşünerek kadroya kattı ancak yaşadığı sakatlıklardan dolayı uzun süre sahalardan uzak kalan ve özellikle geçen sezon gol yollarında etkisini gösteremeyen Falcao da değer kaybetti. 34 yaşındaki santrforun 8 milyon Euro olan piyasa değeri 4.2 milyon Euro'ya kadar geriledi.

(İHA)

Süper Lig'in en değerlisi Uğurcan Çakır
Süper Lig'in en değerlisi Uğurcan Çakır
Süper Lig'in en değerlisi Uğurcan Çakır
Süper Lig'in en değerlisi Uğurcan Çakır
Süper Lig'in en değerlisi Uğurcan Çakır

Spor Toto Süper Lig, Uğurcan ÇAKIR, Trabzonspor, Euro, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 12:10 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig'in en değerlisi Uğurcan Çakır - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Azerbaycan'dan ağır darbe yiyen Ermenistan'dan Türkiye'ye küstah suçlama: Asker ve F-16 ile yardım ediyorlar Son Dakika: Meclis'ten Ermenistan'a ortak tepki: Türkiye, Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edecektir Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz K.'nın 2 yıl önceki skandal paylaşımı ortaya çıktı Galatasaray'ın gündemindeki Semih Kaya, Yeni Malatyaspor ile görüşüyor Evliliğine ikinci şansı veren Beren Saat, Instagram'dan Kenan Doğulu ile olan fotoğrafını sildi Marmara ve Karadeniz bölgesinde yaşayanlar ciddi risk altında! Ölümcül sinek için aşı çalışmaları başladı Lüks spor salonunda röntgenci rezaleti! 30 kadını soyunma kabininde kayıt etmiş Kamerayı açık unutan milletvekili, danışmanını kucağına alıp göğsünü öptü
Kırmızı kategoride aranan PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Kırmızı kategoride aranan PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi         
18:27
Juventus'lu Ronaldo, 14 yıl üst üste en az 30 gol atan ilk futbolcu oldu Juventus'lu Ronaldo, 14 yıl üst üste en az 30 gol atan ilk futbolcu oldu         
17:18
Ormanlık alanda bulunan yanmış cansız bedenin CHP'li eski ilçe başkanına ait olduğu ortaya çıktı Ormanlık alanda bulunan yanmış cansız bedenin CHP'li eski ilçe başkanına ait olduğu ortaya çıktı         
17:13
Rus askeri öğrenciler yarı çıplak vaziyette Çanakkale Boğazı'ndan geçti Rus askeri öğrenciler yarı çıplak vaziyette Çanakkale Boğazı'ndan geçti         
16:58
Ermenistan, cepheden kaçan askerlerine karşı silah kullanma emri verdi Ermenistan, cepheden kaçan askerlerine karşı silah kullanma emri verdi         
16:07
Özgürlüğü için hayvanat bahçesinden kaçan maymun elektrik akımına kapılıp telef oldu Özgürlüğü için hayvanat bahçesinden kaçan maymun elektrik akımına kapılıp telef oldu         
15:08
Sanatçı Şehrazat, telif haklarını ödemeyen Acun Ilıcalı'ya uçak aldığı için öfke kustu: Haram zıkkım olsun Sanatçı Şehrazat, telif haklarını ödemeyen Acun Ilıcalı'ya uçak aldığı için öfke kustu: Haram zıkkım olsun         
15:01
İngiltere'nin ilk eşcinsel çifti bebek sahibi oldu İngiltere'nin ilk eşcinsel çifti bebek sahibi oldu         
13:34
Nusret'e twerk yapan kadının sevgilisi mekanı bastı! O anlar kamerada Nusret'e twerk yapan kadının sevgilisi mekanı bastı! O anlar kamerada         
12:44
FETÖ'den yargılanan 'Maceracı' Murat Yeni'nin oyunu mahkemeler arasındaki yazışma ile bozuldu FETÖ'den yargılanan 'Maceracı' Murat Yeni'nin oyunu mahkemeler arasındaki yazışma ile bozuldu         
11:34
Aldatan kadın, aldatılan koca ve malum komşu aynı karede! Aldatan kadın, aldatılan koca ve malum komşu aynı karede!         
11:02
Erdi Sungur'dan kan donduran itiraf: Yağmur Aşık, benimle Emre Aşık'ın önünde ilişkiye girip onu öldürecekti Erdi Sungur'dan kan donduran itiraf: Yağmur Aşık, benimle Emre Aşık'ın önünde ilişkiye girip onu öldürecekti         
10:47
Ermenistan için destek isteyen Kim Kardashian'dan Türkiye ve Azerbaycan'nı hedef alan skandal paylaşım Ermenistan için destek isteyen Kim Kardashian'dan Türkiye ve Azerbaycan'nı hedef alan skandal paylaşım         
09:58
Ünlü isimler koronavirüse aldırış etmeden partiye akın etti! Polisler gece vakti kapıya dayandı Ünlü isimler koronavirüse aldırış etmeden partiye akın etti! Polisler gece vakti kapıya dayandı         
09:55
Derbiyi statta izleyen Acun'dan, Derbiyi statta izleyen Acun'dan, "Ne sıfatla orada?" diyen Çakar'a cevap: Hiç yakışmadı         
08:41
RTÜK, Esra Erol'un programında tepki çeken olay hakkında inceleme başlattı RTÜK, Esra Erol'un programında tepki çeken olay hakkında inceleme başlattı         
08:20
Songül Karlı, frikik verdiği pozuyla gündeme bomba gibi düştü Songül Karlı, frikik verdiği pozuyla gündeme bomba gibi düştü         
22:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2020 18:50:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Süper Lig'in en değerlisi Uğurcan Çakır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei