Süper Lig'in en erken golü Fernando'dan
1 saat önce
1. dakikada Traore'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Brezilyalı oyuncu Fernando, yerden sert vurarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
1. dakikada Traore'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Brezilyalı oyuncu Fernando, yerden sert vurarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
Süper Lig'de bu sezon atılan en erken golün sahibi olan Fernando, spor severlerden büyük beğeni topladı.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 07:51
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