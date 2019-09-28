Son Dakika Haberleri: Süper Lig'in en erken golü Fernando'dan
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Süper Lig'in en erken golü Fernando'dan

1 saat önce

1. dakikada Traore'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Brezilyalı oyuncu Fernando, yerden sert vurarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Süper Lig'in en erken golü Fernando'dan, System.String[]

1. dakikada Traore'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Brezilyalı oyuncu Fernando, yerden sert vurarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.


Süper Lig'de bu sezon atılan en erken golün sahibi olan Fernando, spor severlerden büyük beğeni topladı.

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 07:51 
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