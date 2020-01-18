Süper Lig'in en genç teknik adamı Hüseyin Çimşir sahne alıyor

Süper Lig'in en genç teknik direktörü Hüseyin Çimşir, Kasımpaşa maçıyla birlikte ligde sahne alıyor. Ünal Karaman'ın ayrılmasından sonra bordo-mavililerin takımı emanet ettiği genç teknik adam, yeni bir dönemin başlangıcına imza atmak için büyük bir heyecan yaşıyor.



Süper Lig'in ikinci yarısında görev yapacak teknik adamlar içinde en genci 40 yaşındaki Hüseyin Çimşir oldu. Yarın Kasımpaşı'yı konuk edecek olan bordo-mavililerde Hüseyin Çimşir de Süper Lig'in en genç teknik direktörü olarak saha kenarındaki yerini alacak. Alt yapısından yetiştirdiği oyuncular ve teknik adamlarla ön planda olan Karadeniz ekibi, teknik adam olarak Türk futboluna sunduğu Çimşir'in, takıma yapacağı dokunuşlar ve ortaya koyacağı performans merakla bekleniyor.



En genci Hüseyin Çimşir, en yaşlısı Fatih Terim



Süper Lig'in ikinci yarısında görev yapacak teknik adamlar içinde en genci Hüseyin Çimşir olurken, en yaşlısı ise 66 yaşındaki Fatih Terim. Antalyaspor'da Tamer Tuna ve Göztepe'de İlhan Palut 43, Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut 44, Medipol Başakşehir'in hocası Okan Buruk 46, Gaziantep FK'da Sumudica 48, Kasımpaşa'da Tayfur Havutçu ile Gençlerbirliği'nde Hamza Hamzaoğlu 49, Kayserispor'un teknik direktörü Prosinecki 51, MKE Ankaragücü'nde Mustafa Kaplan 52, Denizlispor'da Mehmet Özdilek 53, Konyaspor'un hocası Aykut Kocaman 54, Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Calımbay 56, Beşiktaş'ın çalıştırıcısı Abdullah Avcı 56, Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ile Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal da 58 yaşında.



9 kulüp teknik adam değişikliğine gitti



Süper Lig'de sezon başında bugüne kadar 9 kulüp teknik adam değişikliğine giderken, 9 kulüp ise sezon başında göreve başlattığı teknik adamlarla yollarına devam ediyor. Antalyaspor, MKE Ankaragücü, Kasımpaşa, Kayserispor, Gençlerbirliği, Göztepe, Denizlispor, Malatyaspor ve Trabzonspor teknik adam değişikliğine giden kulüpler olurken, Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Sivasspor, Konyaspor, Gaziantep, Çaykur Rizespor, Alanyaspor ve Medipol Başakşehir sezon başındaki çalıştırıcılarıyla yola devam ediyor.



Çimşir ilk sınavı geçti



Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Hüseyin Çimşir, Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaştığı Denizlispor maçından 2-0'lık galibiyetle ayrılarak tur için avantajlı bir skor elde etmişti. Bordo-mavili kulüple ilk resmi sınavına bu maçla çıkan genç teknik adam, saha kenarından verdiği taktiklerle de güven verdi. Ligde ise ilk sınavına Kasımpaşa karşısında çıkacak olan Çimşir, sezon sonuna kadar bordo-mavili takımı zirve yarışı içinde tutmayı hedeflerken, genç teknik adamlara karşı oluşan ön yargıları da kırmak istiyor. - TRABZON